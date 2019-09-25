Teknoloji ve siber en önemli riskler

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PWC ve Finansal Yenilik Etüt Merkezi (CSFI) işbirliğiyle hazırlanan Sigortacılıkta Öngörülen Riskler 2019 araştırması yayımlandı. Türkiye dâhil 53 ülkeden 900'ü aşkın katılımcının katkı sağladığı araştırma için Türkiye'den toplam 27 katılımcının görüşlerine yer verildi. Sigortacılık Sektöründe Öngörülen Riskler raporuna göre, küresel ölçekte teknoloji riski, siber riskler ve değişim yönetimi başlıkları bu yıl risk sıralamasında ilk üçte yer alıyor. İş yapış şekilleri ve kullanılan teknolojinin modernleştirilmesi gerekliliği, önümüzdeki 2 ila 3 yılda küresel sigorta sektörünün en büyük endişe kaynağı olarak öne çıkıyor.