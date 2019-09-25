THY'den önemli iş birliği

Dünyanın dört bir köşesinde yolcuları için uçulmadık nokta bırakmama hedefi ile sayıca en fazla ülke ve uluslararası destinasyona erişim sağlayan Türk Hava Yolları, uçuş ağı gelişiminde gösterdiği bu aktif performansı; dünyada farklı alanlarda öne çıkan önemli markalar, kurum-kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile çeşitli iş birlikleri sağlama noktasında da sergileyerek farklı toplum ve topluluklara ulaşıyor.

Bu yönlü faaliyetlerinden yine bir diğerini; "Barış için Spor Ödülleri" projesini hayata geçiren ulusal bayrak taşıyıcı, bu proje kapsamında öncü bir kültürlerarası anlayış platformu olan Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC - United Nations Alliance of Civilizations) ile önemli bir iş birliğine imza atmış oldu. Bugün New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen imza töreni Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sn. António Guterres'in değerli teşrifleriyle birlikte Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ve taraflardan yetkililerin katılımı ile gerçekleşti.

Türk Hava Yolları, merkezi New York'ta olan ve faaliyet amacını Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde medeniyetler arası bir harmoni yaratmak, köprü kurmak ve uzlaşma sağlamak şeklinde belirleyen UNAOC ile dünya kamuoyunun dikkatini küresel bir misyona çekmeyi hedefliyor. "Barış için Spor Ödülleri" başlığı altında hayata geçirilecek bu ortak girişimde sporun birleştirici etkisinden ve insan haklarını müdafaada dünya genelindeki farklı kitleleri etkileyebilme ve bir araya getirebilme gücünden hareketle yola çıkıldı. Proje süresince uluslararası bir jüri tarafından global bilinirliği ve görünürlüğü artırmak adına barış için spor ve kalkınma girişimleri çerçevesinde bir ödül töreni düzenlenecek ve bu organizasyonla da spor, sanat ve iş dünyasından önemli ve bilinir kişileri ve ayrıca kanaat önderlerini bir araya getirmek kaydıyla, küresel mesele ve konu başlıklarına dünya kamuoyunun dikkati daha fazla çekilecek.

İmza töreninde bu stratejik ortaklığa ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı; "Yolcularımızı 126 ülkede 315 noktaya ulaştırırken dünyanın dört bir yanını birbirine bağlıyoruz. Bu bağlantıyı, sadece ulaşımın sağlandığı geçitler olarak görmemek gerek tabii. Biz, Doğu ile Batı'yı, iki kadim kültürü bir araya getiren, birbirlerine müşterek bir paydada yüzyıllardır entegre eden çok önemli bir coğrafyanın, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi ve ayrıca uluslararası düzlemde en büyük marka elçisi olarak bu bağlantılar ve yine dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve büyük kitlelere mal olmuş önemli markalarıyla hayata geçirdiğimiz sayısız iş birliği ile dünya üzerindeki farklı kitlelere erişiyor, farklı toplum, kültür ve medeniyetler üzerinde köprüler inşa ediyoruz. Bunu, sahip olduğumuz eşsiz coğrafyanın bizlere biçtiği çok önemli bir misyon olarak görüyoruz. Ve bu misyonu gereğince yerine getirebilmek adına bu yönlü mevcut kabiliyetimizi özellikle de yenilikçi opsiyonları ele alarak, birbirinden çeşitli projeler üzerinde daha da geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalarımızı bilfiil sürdürüyoruz.

Bu bağlamda, geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı ile gerçekleştirdiğimiz istişareler neticesinde, birlikte hayata geçirmekte büyük fayda gördüğümüz önemli bir proje için bugün burada bir araya gelip, bu anlamlı iş birliğini başta Sn. Cumhurbaşkanımız ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sn. Guterres'in huzurlarında imza altına almış olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz.

Gerek ulusal, gerek uluslararası düzlemde bugüne dek hayata geçirdiğimiz sayısız sponsorluk iş birliğiyle sporun daimi dostu ve destekçisi olarak kabul gören Türk Hava Yolları ailesi olarak Birleşmiş Milletler'in 2030 Gündemi kapsamında, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada sporun dünya üzerindeki farklı kitleleri bir araya getirme ve ortak paydada buluşturma kabiliyetine olan inancımızla bu önemli proje ile dünya barışının tesisine katkı sağlama gayretinde olacağız. Bu stratejik girişimin ortak tarafları olarak şundan hayli eminiz ki; "Barış için Spor Ödülleri" projesi, hedeflediği küresel ilginin çok daha fazlasını temin edip, yaşadığımız evrenin sorunlarına karşı dünya kamuoyundaki toplumsal bilinci artıracak, farkındalık düzeyi yüksek bir platform oluşturacaktır." dedi.

Geçtiğimiz Şubat ayında Medeniyetler İttifakı (Mİ) Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'un ziyareti ile Türk Hava Yolları Genel Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede, milli havayolunun Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC - United Nations Alliance Of Civilizations) ile ortaklaşa hayata geçirebileceği projeler üzerinde çalışılmış ve Türk Hava Yolları'nın uzun yıllar ulaslararası düzeyde sağladığı sponsorluk destekleri ile sporun ve sporcunun dostu olarak kabul görmesi de dikkate alınarak spor konsepti çerçevesinde bir iş birliğine gidilmesinde görüş birliğine varılmıştı. 2015 yılında kabul edilen 2030 Gündemi kapsamında, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine ulaşmada sporun evrenselliği, birleştirici gücü; barışı, hoşgörüyü, karşılıklı anlayış ve empatiyi teşvik eden güçlü bir araç olarak kabul edilmiş olması ile taraflar, kalkınma ve barış inisiyatifleri noktasında sporu teşvik etmek ve desteklemek amacıyla "Barış için Spor Ödülleri" kapsamında iş birliği sağlama kararı aldı.

Türk Hava Yolları'nın 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin güçlü bir destekçisi olarak konumlandırılacağı bu iş birliği sayesinde bayrak taşıyıcı havayolu ayrıca, ortak girişimin partneri görünürlüğüyle de projenin her safhasındaki iletişim ve medya stratejisinde aktif rol alıp, yerel, ulusal, bölgesel veya uluslararası düzeydeki kalabalık izleyici kitlelerine erişim sağlayabilecek.