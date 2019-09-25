Turkcell’de cihaz kiralama dönemi başladı

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Ulaşımdan finansa, sağlıktan perakendeye kadar çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere danışmanlık ve yenilikçi çözümler sunan Turkcell Dijital İş Servisleri, cep telefonlarında kiralama dönemini başlattı. Yeni hayata geçirilen cep telefonu kiralama çözümüyle şirketler, dijitalleşmenin ilk adımı olarak cihazlarını kolayca kullanabilecek. Ayrıca cep telefonunun yanı sıra tablet ve bilgisayar gibi teknolojik ürünleri satın almak isteyen şirketlere de Financell ile Dijital Dönüşüm Kredisi sunulacak. Böylece işletmeler Turkcell'in desteğiyle dijitalleşme yolunda önemli bir adım atacak.Hizmetten faydalanmak için Turkcell hat kullanma zorunluluğunun da olmadığını ifade eden Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Son olarak hayata geçirdiğimiz cihaz kiralama projemiz ile şirketlere özel cep telefonlarında kiralama dönemini başlatıyoruz. Böylece şirketlere kolaylık sağlarken bir yandan da yüzde 30'lara varan maliyet avantajı sağlıyoruz" dedi. Kiralamak yerine satın almak isteyen kurumsal şirketlere özel kredi sistemini Financell ile birlikte hayata geçirdiklerinin altını çizen Özata, "Burada müşterilerimizin sadece ürün için değil aynı zamanda hizmet için de kredi alabileceğinin altını çizmek isterim. Geliştirdiğimiz projelerimizle bir yandan şirketlerin ihtiyaçlarına çözüm bulurken diğer yandan da ülke ekonomimize katkı sağlıyoruz" diye konuştu.Ulaşımdan finansa, sağlıktan eğitim ve lojistiğe, üretimden perakende ve enerjiye kadar çok çeşitli sektörlere hizmet sunduklarını belirten Özata "Bize güvenen şirketler sayesinde ilk 6 ayda yüzde 62 büyüme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.Financell, artık teknolojik ürün ve hizmet almak isteyen şirketlere de ekimden itibaren finasman desteği sağlayacak. Financell Dijital Dönüşüm Finansmanı, şirketlerin akıllı telefon, tablet, sunucu, bilgisayar gibi birçok teknolojik ürün alışverişlerini finanse edecek. Turkcell ayrıca, dijital tarım alanındaki çalışmalarıyla çiftçileri kaygı ve endişeden uzak, sadece üretim, verimlilik ve kazanca yakın tutma amacıyla yerli ve milli uygulamalar geliştiriyor. Bu kapsamda hayata geçirdiği büyük ve küçükbaş hayvanlar için akıllı takip sistemi Akıllı Küpe ile hayvanların sayımının yanı sıra lokasyon bilgisi, sağlık durumu, kızgınlık takibi gibi önemli bilgiler anlık bildiriliyor.Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Yeni iş modelimiz sayesinde kurumsal müşterilerimize bağlantı, bulut servisleri, güvenlik hizmetleri, bunların etrafındaki entegrasyon hizmetlerini ve IT servislerini tek elden vermeye başladık" diye konuştu.