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Araç sahiplerine güzel haber! Benzine indirim geliyor

Akaryakıtta, ’ın devlet şirketi Aramco’ya yapılan saldırı sonrasında uluslararası piyasalarda yükselen fiyatlarında ibre tersine döndü, benzinde bu gece 25 kuruş indirim bekleniyor.

Giriş Tarihi: 26.9.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 10:30
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine indirim geliyor

Türkiye'de, akaryakıt fiyatları belirlenirken üç temel öğeye bakılıyor. Brent petrol, Akdeniz bölgesindeki ürün fiyatları (motorin ve benzin) ve dolar kuru. Suudi Arabistan'ın devlet şirketi Aramco'ya yapılan saldırı sonrasında hem petrol, hem de ürün fiyatları yükselmişti.

BU GECEDEN İTİBAREN...

Petrol sektöründe "normalleşme" ile birlikte Brent ve ürün fiyatları geriledi. Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 648 dolardan 600 dolara kadar düştü. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, benzinde, 26 kuruş dolayında indirim göründü. Devletin, benzinde "eşel mobil" sistemi uyarınca 1 kuruş dolayında alacağı bulunuyor. Bu düşülecek ve 25 kuruşun bu gece pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

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Araç sahiplerine güzel haber! Benzine indirim geliyor
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