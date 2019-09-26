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yasasında son durum! Emekli çıkacak mı? İşte detaylar

Emekliler heyecanla intibak yasasından gelecek haberi bekliyor! 2000 sonrasında ve öncesinde emekli olan kişilerin maaşları arasında miktar olarak fark vardı. Aradaki maaş farkı giderek açılmaya başlayınca 2008 sonrası emekliler mağduriyet yaşamaya başladı. Emekli vatandaşlar maaş dengesi talebinde bulundu. Şimdilerde ise yasası için gözler Meclisten çıkacak olan karara çevrildi. Peki, Emekli intibak yasasında son durum ne? çıkacak mı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 26.9.2019 11:55
Emekli intibak yasasında son durum! Emekli İntibak yasası çıkacak mı? İşte detaylar

yasası için bekleyiş sürüyor. 2000 öncesi emekli ve 2000 sonrası emeklilerin maaşları arasındaki fark büyüyüp mağduriyete dönüşünce gündeme geldi. Talep ombudsman tarafından haklı bulundu ancak idare mahkemelerinden sonuç çıkmadı. Yargıtay ve AYM'den red kararı geldikten sonra emeklilerin yasa için tek umut meclis kararı oldu. Peki, intibak yasası çıkacak mı? ? İşte emekli intibak yasasında son durum!

İNTİBAK YASASI NEDİR?

2000 yılından önce emekli olan SSK'lılara intibak yasası çıkarılmış ve bu düzenleme kapsamında 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emekliye, 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. Peki, yasa çıkacak mı? Emekli intibak yasasında son durum haberimizin devamında...

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Emekli intibak yasasında son durum! Emekli İntibak yasası çıkacak mı? İşte detaylar
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