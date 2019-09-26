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Halkalı-Kapıkule Hattı Projesi start aldı

Giriş Tarihi: 26.9.2019
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi start aldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin coğrafi olarak Türkiye'nin AB'ye bağlanmasını simgelediğini söyledi. Bakan Turhan, "Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, hattın hizmete girmesi ile Trans- Avrupa Ulaştırma Ağlarına yüksek kalitede bağlanmanın son aşamasının tamamlanacağını söyledi. Turhan, "Proje'nin Çerkezköy- Kapıkule Kesiminin İnşası için ise 275 milyon euro AB hibesi kullanılarak yeni bir rekora daha imza atılmış olacaktı" dedi.
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Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi start aldı
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