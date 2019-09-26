İhracat hedef ülke ve sektör stratejisi

BUGÜN NELER OLDU

2023'teki ihracat hedefi olan 500 milyar doları yakalamak için özel sektör ile birlikte çalışmalarını hızlandıran Ticaret Bakanlığı, şimdi de yurtdışında "Türk Malı" algısını araştırmak ve daha önce Çin, Rusya, Meksika ve Hindistan'da uygulanan Yerinde Pazar Araştırması'nın (YPA) kapsamını genişletmek için çalışma başlattı. İhracatçılar 2020 için iş potansiyeli gördükleri hedef ülke ve hedef sektörleri Ticaret Bakanlığı'na bir yazı ile gönderecek, 2020'de mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticareti de ihracatçının odak noktalarından biri olacak. Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile Türkiye Stratejik Planı ve Yeni Ekonomi Programı gibi temel politika belgeleri çerçevesinde, hedef ülkelerde Türkiye'nin ihracat payının artırılması ana hedefi doğrultusunda Yerinde Pazar Araştırmaları çalışmasının kapsamını genişletmek için düğmeye bastı.YPA mekanizması çerçevesinde, gerek Türkiye'nin dış pazar çeşitliliğinin gerekse mevcut dış pazarlardaki pazar payının artırılması amacıyla sektörel dış pazar analizleri yapılmaya devam ediliyor. 2019 yılında hedef ülke seçilen Çin, Rusya, Meksika ve Hindistan'da pazar araştırması çalışması ile henüz ilk 8 ayda bile geçen yıla oranla ciddi ihracat artışları kaydedilirken, programın umut verici olduğu görüşünden yola çıkan bakanlık yeni hedef ülkeler belirleyecek. Bu kapsamda 2020 yılı için Yerinde Pazar Araştırması takviminin oluşturulması için hazırlık çalışmaları Ticaret Bakanlığı bünyesinde başlatıldı. Bu doğrultuda, hedef ülkeler mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticaretini de odak alacak biçimde seçilecek.YENI ihracatçıların pazara girişlerinin sağlanması için birer yol haritası olarak kullanılmalarının ve "Türk Malı"na yönelik yurtdışı pazarlardaki algının da araştırılması amacıyla da çalışma yürütülecek. Öte yandan 2020 yılında Yerinde Pazar Araştırması gerçekleştirilmesinin uygun ve faydalı olacağı değerlendirilen ülke ve sektörlere ilişkin ihracatçılar görüş ve önerilerini bugün mesai bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) iletebilecek.