Koru’nun biniciliğe desteği sürüyor

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Sosyal sorumluluk bilinciyle binicilik sporunun Türkiye'de yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüten Türkiye Binicilik Federasyonu'nun (TBF) resmi sponsoru Koru Sigorta, birlikte yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini ekledi. Binicilerin uluslararası arenada ülkemizi temsil etmelerine destek olmak ve seyirci potansiyelini artırmak amacıyla Kemer Country Club'da düzenlenen Engel Atlama Yarışmaları finali Koru Cup Gold Tour ile sona erdi. Yarışmaya 'Condino 29' isimli atıyla katılan Hasan Şentürk, birincilik kupasını Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Bülent Bora ve Koru Sigorta Genel Müdürü Soner Şahin'in elinden aldı. Koru Sigorta, atları geniş kapsamlı poliçesiyle koruyan 'At Hayat Sigortası' ürünü ile de binicilik sektörüne desteğini sürdürmeye devam ediyor.