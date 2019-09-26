Öğrencilerin geleceğine eğitim sigortası güvencesi

BUGÜN NELER OLDU

Sigorta türleri denildiğinde ilk akla gelenler sağlık, hayat, trafik sigortası olsa da eğitim sigortasının bilinirliği her geçen gün artmaya başladı. Eğitim sigortası sadece kendi çocuklarını ekonomik güvence altına almak isteyen birinci dereceden anne ve babaları içermiyor. Bir yakınınızın çocuğu için de kendi adınıza eğitim sigortası yaptırılabiliyorsunuz. Eğitim sigortası başvurusu için 18 ile 65 yaş arasında olmak yeterli. Sigortalı çalışanlar ve serbest meslek sahipleri eğitim sigortası yaptırdıklarında sigorta için ödedikleri primleri vergi dilimi oranında gelir vergisi matrahından düşebiliyor. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre; mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait ödeyeceği Hayat Sigortası primleri için vergi indiriminden yararlanabiliyor.Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin eğitim harcamalarının veliye maliyeti araştırmasının 2018 yılı sonuçlarında devlet okulundaki bir öğrenci için, okul öncesi eğitimden ilköğretimin sonuna kadarki süreçte sadece okul ihtiyaçları için ortalama 23 bin 452 lira harcama yapılıyor. Ortaöğretim boyunca ortalama 10 bin 580 lira harcanıyor. Özel okullarda ise eğitim ücretleri büyük kentlerde yıllık 20 bin liradan başlayıp 150 bin lira seviyelerine kadar ulaşırken, diğer birçok kentte 15-30 bin lira aralığında seyrediyor. Ayıca servis, giyim ve yemek parası da ekleniyor.