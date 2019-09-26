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Son dakika haberi: bugün ne kadar, kaç TL? Gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 26 Eylül

Ekonomi başlığı altında hiç şüphesiz vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi olarak öne çıkan ile ilgili son dakika hareketlilikleri yakından takip ediliyor. Öyle ki, güncel altın fiyatları bilgisi günün ilk saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında dikkat çekiyor. Ülke genelinde düğü sezonunun büyük ölçüde geride kalması, bu sarı metale olan ilgiyi nispeten azalttı. Peki, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları güne nasıl başladı, şu an kaç TL? Haberimiz aracılığıyla anbean ve son dakika Kapalıçarşı fiyatları detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, uzman yorumları eşliğinde 26 Eylül 2019 Perşembe bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 26.9.2019 10:14
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 26 Eylül

, ülkemiz genelinde milyonlarca vatandaşın günlük arama sıralamasında ilk sırada olan konulardan birisi durumunda öne çıkıyor. Öyle ki, kültürümüzde de hediye ve yatırım olarak oldukça önemli bir nesne olan bu değerli metalin durumu yakından takip ediliyor. Düğün mevsimi büyük ölçüde geride kalırken son dakika sorgulamaları da ağırlıklı olarak yatırım amaçlı olarak gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda, başta gram ve olmak üzere hafta başından bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan fiyatların Eylül ayı sonu itibari ile nasıl bir gidişat çizeceği merak ediliyor. Sizler için, 26 Eylül 2019 Perşembe gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 26 Eylül 2019 Perşembe gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 26 Eylül
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