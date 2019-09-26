Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 26 Eylül

Altın fiyatları, ülkemiz genelinde milyonlarca vatandaşın günlük arama sıralamasında ilk sırada olan konulardan birisi durumunda öne çıkıyor. Öyle ki, kültürümüzde de hediye ve yatırım olarak oldukça önemli bir nesne olan bu değerli metalin durumu yakından takip ediliyor. Düğün mevsimi büyük ölçüde geride kalırken son dakika altın fiyatları sorgulamaları da ağırlıklı olarak yatırım amaçlı olarak gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan fiyatların Eylül ayı sonu itibari ile nasıl bir gidişat çizeceği merak ediliyor. Sizler için, 26 Eylül 2019 Perşembe gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

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