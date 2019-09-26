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: Taşıt kredisi faiz indirimi oranları düşüyor! %0.49 müjdesi; güncel ne kadar oldu?

Günün haberi kamu bankalarından geldi! , Ziraat Bankası ve anlaşmalı markalardan araç alanlara özel %49 - %0.69 oranında faizle kredi verecek. Bu gelişmeden sonra vatandaşlar konusunda araştırmalara başladı. Geçtiğimiz ay kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarını %0.99'a indirmişti. Binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais; ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa anlaşmalı otomotiv firmaları arasında yer alıyor. Peki konut kredisi faiz oranları da %0.79'a düşecek mi? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 26.9.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 09:39
Son dakika: Taşıt kredisi faiz indirimi oranları düşüyor! %0.49 müjdesi; güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu?

Ajansların olarak duyurduğu habere göre anlaşmalı markalardan araç alan vatandaşlar, , Ziraat Bankası ve 'tan yüzde 49 ve yüzde 69 faiz oranlarıyla kredi çekebilecek. Bu gelişme sonrası ile vatandaşların otomobil almaları da oldukça kolaylaştı. Bu durum sonunda en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

ANLAŞMALI OTOMOTİV FİRMALARI

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa

KAMPANYA DÖNEMİ:

01.10.2019 – 31.12.2019

İŞTE GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI İÇİN İLERLEYİN...

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Son dakika: Taşıt kredisi faiz indirimi oranları düşüyor! %0.49 müjdesi; güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu?
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