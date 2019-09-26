Son dakika: Taşıt kredisi faiz indirimi oranları düşüyor! %0.49 müjdesi; güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu?

Ajansların son dakika olarak duyurduğu habere göre anlaşmalı markalardan araç alan vatandaşlar, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan yüzde 49 ve yüzde 69 faiz oranlarıyla kredi çekebilecek. Bu gelişme sonrası taşıt kredisi indirimi ile vatandaşların otomobil almaları da oldukça kolaylaştı. Bu durum sonunda kredi faiz oranları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

ANLAŞMALI OTOMOTİV FİRMALARI

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa

KAMPANYA DÖNEMİ:

01.10.2019 – 31.12.2019

İŞTE GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI İÇİN İLERLEYİN...