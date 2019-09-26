Tamamlayıcı sağlık sigortası kamu tarafından desteklenmeli

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Tamamlayıcı sağlık sigortasının sektörde büyük bir ivme yakaladığını ifade eden Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, bu ürünün sigorta penetrasyonunun artırılması açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde geri ödeme kurumu olan sigorta şirketlerinin kamunun finansmanına katkısının ortada olduğunun altını çizen Gölpınar, TSS ürününün yaygınlaşması için kamu otoritesi tarafından desteklenmesinin şart olduğunu belirtti. "TSS desteklenir ise tabana yayılması kuvvetle mümkün olacaktır" diyen Gölpınar son yıllarda kalkınma planlarında TSS'nin yer almasının geleceğe yönelik olarak ürünün yaygınlaşması adına kamu otoritesi tarafından teşvik edileceğinin göstergesi olduğunu ifade etti. TSS'nin tüm şirketler ve sektör açısından bir hedef ürün haline geldiğine de işaret eden Gölpınar, "Sigorta şirketlerinin gerçekleşen sağlık giderleri konusundaki suistimal, faturalandırma, tıbbi yaklaşım ve tedavi planları gibi etkin kontrolleri sayesinde kamu sağlık harcamalarının maliyetini düşürmenin yanında tüm giderlerin faturalandırılması sayesinde vergi ve istihdam açısından kayıt dışılığın önüne geçilmesi mümkün. Öte yandan çoğu durumda özel sağlık sigortası primleri ulaşılamayacak boyuta geldiği için insanlar bu ürüne yönelmeye başladılar. Sigortasız kalmak yerine TSS çok iyi bir fırsat. Ürünlerde sunulan asistans hizmeti hediyeleri de bir başka önemli ayrıntı" diye konuştu.Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü ile önemli bir atakta bulunan Doğa Sigorta, TÜBİTAK çalışanları için Tez-Koop-İş Sendikası ile iş birliğinin devamına imza attı. Tez- Koop-İş Sendikası TÜBİTAK çalışanı üyelerinin, 2018/2019 yılında başlayan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 2019/2020 yenilemesi imza töreni Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar ve Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu katılımı ile gerçekleşti.Bu iş birliği ile TÜBİTAK çalışanları Doğa Sigorta'nın ve SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında poliçe kapsam dahili olan işlemlerde fark ödemeden sağlık hizmeti alabilecekler. Yaklaşık 5 bin kişiyi kapsayan anlaşma kapsamında Tez-Koop-İş Sendikası'nın TÜBİTAK çalışanı olan üyelerine sunduğu avantajlara ek olarak, üyelerin aile bireylerinin de kişiye özel Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na daha uygun fiyatlarla sahip olması sağlanıyor.