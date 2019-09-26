Türk Nippon’a küresel partner

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Dünyanın en büyük altıncı şirketi konumunda bulunan ve 175 ülkede özel sigorta çözümleri sağlama konusunda büyük bir kapasiteyle küresel erişime sahip olan Berkshire Hathaway Specialty Insurance, Türkiye'deki global partneri olarak Türk Nippon Sigorta'yı seçti. Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu konuyla ilgili şunları ifade etti: "Risk piyasalarında güçlü ,sigorta anlamında esnekliğe oldukça önem veren ve sigorta çözümlerinin hızlı ve efektif sağlanması konusunda istekli ve iddialı bir şirket olan Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company ile gerçekleştirmiş olduğumuz yeni işbirliği şirketimiz için yenilikçi ve son derece önemli bir anlaşmadır. Dünya devi olan bir sigorta şirketinin Türkiye'de bizi seçmesi, işimizi en üst seviyede ve kalitede yaptığımızı onaylayan en büyük göstergedir. Bu işbirliği sayesinde özellikle istemiş olduğumuz segment olan oto dışı branşlarda daha fazla iş yapmayı hedefliyoruz.''