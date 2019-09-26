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Son dakika: Üç kamu bankasından flaş kredi kararı!

Son dakika haberi! Üç kamu bankasından anlaşmalı markalardan araç alana yüzde 0.49 - 0.69 oranında faizle kredi verecek

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 09:33
Son dakika: Üç kamu bankasından flaş faiz kredi kararı!

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirdi.

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için; Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedefleniyor.

ANLAŞMALI OTOMOTİV FİRMALARI:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa

KAMPANYA DÖNEMİ:

01.10.2019 – 31.12.2019

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Son dakika: Üç kamu bankasından flaş faiz kredi kararı!
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