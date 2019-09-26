Vakıfbank’tan bir ilk daha

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VAKIFBANK, eylülde gerçekleştirdiği TLREF endeksli bono ihraçlarının ardından bu defa da TL kaynakların vadesini mevduat dışı ürünlerle uzatmak ve kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla, Türk bankaları arasında bir ilke imza atarak 'TLREF endeksli katkı sermaye niteliğindeki tahvil ihracı' gerçekleştirdi. İşlemin başarılı bir şekilde tamamlandığına dikkat çeken Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "725 milyon TL tutarında, 10 yıl vadeli, beşinci yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip ihracın faiz oranı referans getiri +150 baz puan olarak belirlendi" dedi.