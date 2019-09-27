Altın fiyatları son dakika! Gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 28 Eylül

Altın fiyatları, ülkemiz özelinde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında üst sıralarda yer alıyor. Öyle ki, kültürümüzde de hediye ve yatırım gibi çeşitli amaçlarla kullanılan bu değerli metalin durumu oldukça yakından takip ediliyor. Yaz ayının bitişiyle düğün mevsimi de geride kalırken son dakika altın fiyatları sorgulamaları da ağırlıklı olarak yatırım eksenli olarak gerçekleştiriliyor. Tam bu noktada, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan alış satış fiyatlarının Eylül ayı sonu itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 28 Eylül 2019 Cumartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

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