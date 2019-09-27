Benzinin litre fiyatında 26 kuruş indirim

BUGÜN NELER OLDU

Benzinin litre fiyatında dün gece yarısından geçerli olmak üzere 26 kuruş indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasın'dan (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 25 kuruş olarak yansıyacak, kalan 1 kuruşluk kısmı ise devreye alınan Eşel Mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak. Buna göre, Ankara'da ortalama 7.19 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.94 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7.12 liradan 6.87 liraya, İzmir'de 7.20 liradan 6.95 liraya inecek.Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.Eşel Mobil sistemiyle yurt içi pompa fiyatlarındaki yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmıyor.