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Vergi borcu olanlarlar dikkat! Deprem nedeniyle 'e kadar uzatıldı

İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle, muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin 'e kadar uzatılması kararlaştırıldı

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 09:15 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 09:35
Vergi borcu olanlarlar dikkat! Deprem nedeniyle 30 Eylül'e kadar uzatıldı

İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle, muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Eylül Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

BAZI BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASI KARARLAŞTIRILDI

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan duyuruya göre, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanunu'ndaki yetkiye dayanılarak, söz konusu ildeki mükellefler tarafından verilmesi gereken bazı beyanname verme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

30 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILDI

Buna göre, mükellefler tarafından, dün gün sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Eylül Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

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Vergi borcu olanlarlar dikkat! Deprem nedeniyle 30 Eylül'e kadar uzatıldı
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