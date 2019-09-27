Hazine’den döviz bürolarına uyarı

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı, faaliyet izni konusunda döviz bürolarını uyardı. Bakanlık, sermaye şartının sağlanması, teminat mektubuyla ilgili konularda ek süre verilmiş yetkili döviz bürolarının 30 Eylül mesai bitimine kadar ilgili belgelerini Yetkili Müesseseler Bilgi Sistemi'ne yüklemesi ve resmi yazıyla bakanlığa fiziksel olarak göndermesi uyarısında bulunuldu.Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, döviz bürolarının 1 Ocak 2019'a kadar A grubu ve B grubu yetkili müessese olarak faaliyette bulunmak üzere başvurmaları ve 1 Temmuz 2019'a kadar ilgili şartları yerine getirmeleri gerekiyor.Söz konusu yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen yetkili müesseselere, gereğini yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre veriliyor. Belirtilen sürelerde başvurmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yetkili müesseselerin faaliyet izinleri başka bir uyarıya gerek olmaksızın iptal ediliyor.