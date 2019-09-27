Her etkinliğin arkasında akıllı algoritma var

BUGÜN NELER OLDU

Spordan sanata, turizmden ekonomiye her alanda binlerce etkinlik düzenleniyor. Bu etkinliklerin dijital altyapısını hazırlayan teknoloji girişimleri var. Sadece etkinlik turizmine özel yazılımlar üreten Arcadias Tech, Eylül itibarıyla Ar-Ge çalışmalarını İTÜ Arı Teknokent'e taşıdı. Küresel iş yapma iştahına sahip Arcadias, hem Türkiye turizmine katkı sunmayı hemde Türkiye'yi yurtdışında temsil etmeyi hedefliyor.Arcadias yönetici ortağı Gizem Yücel Yılmaz "Çalıştığımız kişiler bize ilham kaynağı olan dostlarımızdır. Onlara müşteri olarak bakmayız. Arcadias, 34 yıldır sadece organizasyon, kongre, etkinlik, zirve sektörüne hizmet veriyor. İhtiyaçları sahada dikkatle inceler ve geliştirmeler yaparız. Ancak bu sefer çok daha iddialı bir yazılım hazırlıyoruz. Patentli olacak bir yazılım söz konusu. Değerli ülkemizden global bir yazılım markası da biz çıkaracağız," açıklamasında bulundu.Etkinlik yönetimi yazılımı DigiCon, 2007'den bu yana sektörde kullanılan bir teknoloji girişimi. Bugüne kadar birçok devlet kuruluşu, akademik dernekler ve küresel/yerel markalar çeşitli organizasyonları için DigiCon kullanarak hayata geçirdi. Yurtdışında da defalarca kullanılmış.