Rönesans’tan 1.4 milyar $’lık Petrokimya yatırımı

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Dünyada birçok stratejik müteahhitlik projesine imza atan Rönesans Holding, uluslararası bir petrokimya üreticisi olmaya hazırlanıyor. Rönesans'ın Cezayirli Sonatrach ve Güney Koreli GS E&C'le birlikte 1.4 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçireceği Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi, Türkiye'de özel sektörün tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük sıfırdan sanayi yatırımlardan biri olacak. Projenin uluslararası resmi ortaklık ve lisans anlaşmaları için imzalar, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla atıldı. Törene Cezayir Enerji Bakanı Mohamed Arkab, Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Sonatrach CEO'su Rachid Hachichi, GS Grup CFO'su Tae-jin Kim, UOP EAFSU Genel Müdürü Nigel Orchard ve Lyondellbasell Lisanslama Direktör Yardımcısı Maurizio Bacci katıldı. Tesisin Türkiye'nn polipropilen ihtiyacının başte birini karşılayacağını söyleyen Dönmez, "Bu yatırımla Türkiye'nin cari açığının kapanmasına 250 milyon dolarlık katkı sağlanacak. Üretimin önemli bir kısmı iç pazarda kullanılırken, bir kısmı da Avrupa'ya ihraç edilecek. İnşaat sırasında 2 bin, 2023'te tamamlanınca 600 kişiye istihdam sağlanacak" diye konuştu.Projenin, teknoloji altyapısının lisansörleri ise ABD kökenli UOP Honeywell ve Hollanda kökenli LyondellBasell olacak. Dev projenin imza töreninde konuşan Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak ise uluslararası müteahhitlik projelerinin yanı sıra petrokimya alanında global bir üretici olmaya hazırlandıklarını ve süreçte Türkiye ekonomisinin en fazla dış ticaret açığı verdiği alanlardan birine odaklandıklarını açıkladıIlıcak, "Polipropilen alanında halen Türkiye'nin toplam üretiminin 3 katını tek başına gerçekleştirecek olan tesis 450 bin ton kapasiteli olacak. Önümüzdeki 10 yılda bölgeye yaklaşık 15 milyar dolarlık yerli ve yabancı yatırım çekmek için çalışacağız" dedi. Tesiste kullanılacak hammadde olan propan gazının teminini için 2040'a kadar anlaşma yapıldı.ENERJI Bakanı Dönmez, konuşmasında "Bağımsız enerji, güçlü Türkiye" diye çıktıkları bu yolculukta bütün enelleri aşacaklarını söyledi. Bu yılın temmuz ayı itibarıyla son 1 yıllık rafineri üretimlerinin toplam 32.7 milyon ton olduğunu aktaran Dönmez, şöyle devam etti: "Böylece 2.7 milyar dolar katma değer ürettik. 2020'de petrokimya üretiminde Akdeniz havzasının en önemli merkezlerinden biri haline geleceğiz. Dünyada son dönemde artan belirsizlik ortamına rağmen Türkiye yabancı yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ediyor. 2023 Türkiye'sinin hikâyesi enerjide yerli üretimle yazılacak." Bakan Dönmez, dün İstanbul'da yaşanan deprem nedeniyle enerji altyapı ve üstyapılarında herhangi bir sorun olmadığını, hem elektrik hem de doğalgaz tarafında arzın devam ettiği bilgisini verdi.