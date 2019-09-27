TANAP’tan 2.39 milyar metreküp gaz taşındı

BUGÜN NELER OLDU

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, TANAP'la ağustos ayı itibarıyla Türkiye'ye 2.39 milyar metreküp gaz taşındığı söyledi. BOTAŞ'ın TANAP'ın yıllık 16 milyar metreküplük tam taşıma kapasitesine ulaştığında toplam 1.45 milyar dolar taşıma gelirinin yüzde 30'unu kendisine alacağını anlatan Düzyol, "Toplam taşıma kapasitesine ulaşıldığında elde edilecek 1.45 milyar doların yüzde 30'u olan 450 milyon dolar her yıl BOTAŞ'ın cebine gelir kaydedilecek. 2-3 sene içerisinde TANAP'ın 16 milyar metreküplük tam taşıma kapasitesine ulaşacağını öngörüyoruz. TANAP Doğu Akdeniz ve Kuzey Irak gazını taşımak için kullanılabilir" diye konuştu. Düzyol, TANAP'ta 1 Temmuz itibariyle Avrupa'ya gaz verecek duruma geldiklerini anımsatarak, gaz taşımak için TAP'ın yetişmesini beklediklerini kaydetti. Önümüzdeki yılın ekim ayından önce Avrupa'ya ticari gaz akışının mümkün olmayacağını belirten Düzyol, "Şu anda gaz verebilecek durumdayız" dedi.