Taşıtta rekor faiz indirimi

Konut ve ticari kredilerinin faizini indirerek ülke bilançosunu, kendi bilançolarının önüne koyan kamu bankaları, son dönemde daralan otomotiv sektörü için de harekete geçti. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0.49-0.69 aralığına düşürdü. Taşıt kredilerinde aylık ortalama faiz yüzde 0.73, yıllık faiz ise yüzde 20.8 seviyesinde bulunuyor. Kamu bankaları son hamleleri ile taşıt kredisinde yıllık faizi yüzde 6'ya indirmiş oldu.







YERLİ ÜRETİME DESTEK OLUNACAK

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu bankası, bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği kapsamında Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri hazırlandı..







UYGULAMA 1 EKİM'DE BAŞLIYOR

Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak. Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek. Anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais olurken, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa şeklinde açıklandı. Kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.







VATANDAŞ DAHA AZ ÖDEYECEK

Taşıt kredisi faiz oranlarının yüzde 0.49-0.69 bandına çekilmesi ile 50 bin liralık kredi için katlanılan maliyet 28 bin 416 liraya kadar düşerken, 120 bin liralık kredi kullanan vatandaş 15 bin 380 lira ila 68 bin 199 lira arasında daha az ödeme yapacak. Taşıt kredilerinde aylık yüzde 1.73'lük faiz oranı ile 50 bin lira için 18 ay vadede 60 bin 434 lira geri ödeme alınıyordu. Faizlerin yüzde 0.49'a kadar düşmesi ile tüketicilerin 50 bin liralık taşıt kredisi için ödediği kredi maliyeti 18 ay vadede 7 bin 595 lira, 36 ay vadede ise 15 bin 859 lira azalmış oldu. 120 bin liralık 5 yıl vadeli kredide ise ödeme 68 bin lira azalacak.







HİSSELER YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kararın açıklanmasının ardından borsadaki otomobil şirketlerinin hisselerinde yükseliş yaşandı. Tofaş ve Türk Traktör'ün hisseleri yüzde 4'e yakın değer kazanırken, Karsan ve Doğuş Otomotiv'in hisselerinde de yüzde 3'e yakın artış yaşandı.



ALBAYRAK: YERLİ ÜRETİMİ DESTEKLEYECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu bankaları, Türkiye'de üretim yapan otomotiv firmaları ile işbirliğine giderek Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketi'ni devreye aldı. Yerli üretimi ve istihdamı destekleyecek, otomotiv sektöründeki hareketlenmeyi hızlandıracak bu adımın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.



VOLKSWAGEN YATIRIMI İÇİN GERİ SAYIM

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Türkiye'de yeni bir üretim tesisi kurulması görüşmelerini karara bağlamak üzere. Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye yetkilileri ile görüşmelerimiz tamamlanmak üzere" diyen Volkswagen'in üretimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, görüşmelerin iki hafta ya da daha kısa sürede tamamlanmasını beklediğini söyledi. Şirkete yakın kaynaklar birçok marka için üretim faaliyetleri gerçekleştirecek olan tesisin 1 milyar eurodan daha fazlaya mal olacağını belirtiyor.

Son dakika: Üç kamu bankasından flaş faiz kredi kararı!

ÇOK ÖNEMLİ BİR DESTEK

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Faizlerin düşmesi otomotiv pazarında ciddi bir hareketlilik sağlayacak. Bu destek ama önemli de bir adım. Satışların canlanması ve satışlarda artış beklentisi, servis girişlerinde sektöre çok ciddi bir fayda sağlayacak" dedi.



PAZARI 450 BİN ADETE TAŞIYABİLİR

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Kredi faizlerinin tüketicinin finanse edebileceği aylık ödeme seviyesine gelmesi çok memnuniyet verici bir gelişme. Bu gelişmenin 2019 yılı toplam pazarının 450 bin seviyesine taşıma olasılığı yüksek" ifadesini kullandı.



TALEBE HAREKET GELİR

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Uzun yıllardır bu ticareti gerçekleştiren şirketler olarak şunu biliyorduk ki yüzde 1'in altındaki kredi faiz oranları talebi hareketlendirecek sınırdır" dedi.



İKİNCİ ELDE ARAÇ BOLLAŞACAK

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, "Faiz indirim kararı sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Bu karar ikinci el araç piyasasını canlandıracak. Sıfır araç satılırsa ikinci el piyasasında da araç bollaşır. Araç satışının artmasıyla piyasaya canlılık gelir" dedi.



SATIN ALMALAR ARTACAK

Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu "Türkiye iyi bir ticari araç üreticisi. Kamu bankalarının bu hamlesi, son 3 ayda iç pazara önemli ölçüde hareketlilik getirecektir. Finansmana ulaşmada zorluk yaşayan ticari araç müşterilerinin son 3 ayda satın almaya yöneleceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.