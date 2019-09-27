Yeni nesil araçlara özel teknoloji

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Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Yeni nesil araçların geliştirilmesinde çığır açacak ve insan hayatını kurtarabilecek e-CALL teknolojisini sunmaya hazırız" dedi. Tüketici ve IoT alanlarına sağladığı faydalarla bağlantılı araç sayısının artmasına büyük katkı sağlamasını bekledikleri e-SIM teknolojisini gelecek senenin başında uygulamaya geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Kıraç, "Türk Telekom, e-SIM teknolojisinin kurulumu için tüm çalışmaları, gerekli sunucuları ülke sınırları içerisinde barındıracak şekilde sürdürüyor." diye konuştu.Yusuf Kıraç, şunları kaydetti: "e-SIM teknolojisine ilişkin tüm çalışmalarımızı ve sunucuları Türkiye içerisinde konumlayarak, bağlantılı araç sayısının artmasına ve dolayısıyla dijitalleşmenin hızlanmasına destek vermiş olacağız. Bunu yaparken de bir yandan Türkiye'nin milli veri güvenliğini sağlayacağız."