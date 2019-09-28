Bakan Kurum açıkladı! 21 bin bina yıkılacak

İstanbul depreminin ardından kentsel dönüşüm sürecinin kararlılıkla devam edeceğini belirten Bakan Kurum, deprem sonrasında 2800 ihbarın yapıldığını ve bunların incelemede olduğunu söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

8 otel projesi olmak üzere 9 projede tespitlerimizi yaptık ve ilgililerine bir ay içerisinde imara aykırılıkların giderilmesi için süre verdik. Bugün itibariyle geçen bir aylık zamanda da bakanlığımızın ilgili birimleri tespitlerini yaptılar. Tespitlere baktığınızda genelde imar barışına uymayan 31 Aralık 2018 tarihi öncesinde yapılmış, ancak sonrasında yapılmış gibi gösterilen, hem imar planına hem ruhsata aykırı yapıların yapıldığını gördük.

Bakan Kurum duyurdu! Kaçak yapıların hepsi yıkılacak

İlk 50 metrede hiçbir şekilde yapılaşma yapılamamasına rağmen; yapıların olduğu, ikinci 50 metrede günü birlik tesislerin olmadığı, konut olarak yerleşmelerin olduğu tespitleri yapıldı.

19 projede, 2100 bağımsız bölümü içeren tespitlerimiz oldu. Toplamda 11 otel, 19 proje için tebligatlarımızı gerçekleştirmiş olduk.

Yıkım işlemleri başlatıldı. 9 projeye ilişkin de bugün valiliğimiz, kaymakamlığımız, emniyetimizin, jandarmamızın aldığı tedbirlerle yıkım işlemlerini bakanlığımızla birlikte fiilen gerçekleştiriyoruz. 19 projede 2100 bağımsız bölüme ilişkin yıkım işlemleri süratli biçimde giderilecek. Ve en yakın zamanda imara uygun hale getirilecektir.

Bodrum'da tüm sahil kesiminde incelemelerimiz gerçekleşiyor. Bu anlamda Muğla'nın 9 ilçesinde 30 gündür denetimlerini sürdürüyorlar. Bugün itibariyle baktığımızda Türkiyemizde imar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik. Bu yapıların 8 bini sahil kesiminde yer alıyor. Bunların 850'ye yakınını yıkmış durumdayız ve kararlı bir şekilde 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz.

YIKIM NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Bizim uçan göz diye tabir ettiğimiz; emniyetin helikopteriyle, sahil güvenliğimizle havadan karadan denizden ne kadar kaçak yapı varsa tespitleri yapıyoruz. Müfettişlerimiz ilgili yüklenicilere kaçak yapılarla ilgili tespitleri bildiriyorlar. Buna müteakip de kendilerinin kaldırmasını bekliyoruz. Kendileri kaldırmadığı takdirde; bugün olduğu gibi. 9 proje bekledi, bugün gördük, imara aykırı yapıların yıkımını gerçekleştirdik.

Ayderimizi de Uzungölümüzü de koruyacağız, Bodrumumuzu da koruyacağız. Kararlı azimli biçimde yürüteceğiz.

CEZA İŞLEMİ UYGULANACAK MI?

20 milyon lira cezai işlem uygulanmıştır tüm firmalara. Yine bu esnada, yıkım esnasında devletimizin harcayacağı her bir kuruş da kendilerinden talep edilip alınacaktır.

"İKİ UYDU GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇAKIŞTIRIYORUZ"

Şu an itibariyle 750'ye yakın bu tespitlerde yapı kayıt bölgesini iptal ettik bu bölgelerde. Aralık 2018 öncesi ve sonrasında uydu görüntülerimiz var. İki uydu görüntüsünü çakıştırıyoruz. Bu görüntülere uymayan yapılara ilişkin de gerekli işlemi yapacağız.

İSTANBUL DEPREMİNİN ARDINDAN SON DURUM

Türkiye afet yönetim planı çerçevesinde bakanlığımızın birimleri afet olur olmaz hemen sıfırıncı dakikadan itibaren afetin şiddetine göre harekete geçtiler. 34 ilden toplamda 270 arkadaşımız sahada hasar tespit çalışmalarına depremden hemen bir saat sonra başladılar. Şu anda sahada 270 arkadaşımız çalışıyorlar. Bugün sabah 9 raporuyla baktığımızda toplamda 2801 ihbar yapılmış durumda. 2800 ihbara ilişkin arkadaşlarımız tespitleri yapıyorlar. Yapılan 213 binanın incelemesi neticesinde 20 adet sivil binamız ağır hasarlı, 58 adet sivil binamız az hasarlı.

Biliyorsunuz dün okullarımızı incelemiştik. Okullarımızın incelemesi neticesinde 80 kamu binasının incelendiğini, 53 okulun da incelenip 14 okul için hem eğitime ara verildi. Arkadaşlarımız detaylı şekilde incelemelerini yapıyorlar. Hafta sonu itibariyle 14 okuldaki detaylı incelememiz bitecek.

Hasarlı olan binalara ilişkin de, yine az hasarlı binalara ilişkin süreci kendilerine tebliğ edeceğiz. Kentsel dönüşümün önemini vurgulamak istiyorum. Hem yapmış olduğumuz yapı denetim düzenlemesi, hem deprem yönetmeliği, hem sayın cumhurbaşkanımızın bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz dediği seferberlikle, TOKİ'nin alt gelir grubuna yönelik projelerle birçok projeyi gerçekleştirdik.

Bugün 5.8 deprem yaşanıyor ve bu depremde bu kadar az hasar da görüyorsak bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların da katkısı vardır. Kentsel dönüşümü kararlı şekilde yürüteceğiz.

HASARLI BİNALARDAKİ VATANDAŞLAR NE OLACAK?

Hasarlı binalarda oturulmaması noktasında, vatandaşlarımızın iskan edilecekleri yurt otel gibi hizmetleri de kaymakamlık eliyle veriyoruz. Hiçbir vatandaşımızı dışarda bırakmadık, bırakmayacağız. Güçlendirme yapılacaksa da bunu bildiriyoruz. Güçlendirmenin de önünü açacağımız düzenlemeyi Meclisimize göndereceğiz. Güçlenme ihtimali olmayan binalar tebliğ edilerek yıkımları gerçekleştirilecek. Ve biz de devlet eliyle, güvenli bir biçimde kentsel dönüşüm sürecini yöneteceğiz.

"TOPLANTIYA GELSEYDİ SAYISINI GÖRÜRDÜ"

Dünkü toplantıya kendilerini de davet ettik. Gelselerdi oradaki toplanma alanlarının yerlerini ve sayısını kendileri de görürdü. 10 bin toplanma alanımız var. Bu toplanma alanları da sürekli güncelleniyor. Güncellenmeye de devam edecek. 81 ilde Millet Bahçesi projelerimiz var. Bu Millet Bahçeleri projesi aynı zamanda depremde toplanma alanlarıdır. Stadyumlarımızı yeniledik, stadyumlarımız toplanma alanıdır. Hem okullarımız barınma yerleridir, bahçeleri toplanma yerleridir. İstanbulumuzun bu noktada eksikliği yoktur.