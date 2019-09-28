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Son dakika: bugün ne kadar? 28 Eylül Cumartesi gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları burada…

Vatandaşların hakkındaki son dakika araştırmaları tüm hızıyla sürüyor. Bilindiği gibi altın, ülkemizde en çok birikim yapılan nesne olarak dikkat çekiyor. Alım yapmak isteyen vatandaşlar son oranları merak ederek arama motorlarında altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunu yoğun olarak araştırıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 28 Eylül Cumartesi gram, tam, yarım ve çeyrek fiyatları…

Giriş Tarihi: 28.9.2019 18:42 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 18:42
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Eylül Cumartesi gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları burada…

Dövizde meydana gelen ani fiyat dalgalanmalarıyla birlikte altında da son dakika fiyat değişiklikleri meydana geliyor. Yatırım yapmak isteyenler ve sevdiklerine hediye olarak almak isteyenler, arama motorlarında bugün ne kadar? sorusuyla yoğun araştırmalarını sürdürüyor. En güncel ekonomi haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 28 Eylül Cumartesi gram, tam, yarım ve çeyrek fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (28 EYLÜL 2019)

28 Eylül Cumartesi altın fiyatlarına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Eylül Cumartesi gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları burada…
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