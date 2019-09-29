21 bin kaçak yapı yıkılıyor

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da süre verilen kaçak yapıların aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini yerinde inceledi. Firmalara tebligat yollandığını ve 1 ay süre verildiğini hatırlatan Kurum, "Aykırılıklar giderilmezse biz valilikler aracılığıyla re'sen yıkım yapacağız demiştik. Yasal süreçlerin sonunda firmalar, aykırılıkları giderici işlemlere başladı. Bu süreçte denetimlerimize devam ettik. 2.100 bağımsız bölüm ve 11 otel ünitesinden oluşan 19 projeyi açıkladık. Karada 475 adet, sahil bandında ise 41 kıyı yapısına yönelik yıkım işlemlerine başlamıştık. Firmalara 20 milyon lira ceza uygulandı" dedi.Muğla'nın her yerinde havadan, denizden, karadan denetimler yaptıklarını anlatan Kurum, "Muğla'nın denize kıyısı bulunan 9 ilçesinde, 30 gündür, 100 kişilik teknik ekibimiz denetimlerini sürdürüyor. Tespit edilen aykırılıklar için ilgili belediyelere bildirimlerimizi yapıyor ve aykırılıkları giderici işlemleri uyguluyoruz. Bu çok boyutlu denetimin sonucunda, Bodrum harici 12 ilçemizde, 2.511 adet yapıda aykırılık tespiti yaptık, 447'sinin yapı kayıt belgesini iptal ettik" diye konuştu.Türkiye'de 21 binin üzerinde imar barışına aykırı yapı tespit ettiklerini belirten Kurum, şunları anlattı: "Tüm bu yapılarla ilgili olarak, hem suç duyurusu hem de yıkım süreçlerimiz devam ediyor. Şu ana dek, 850'ye yakın yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kalan kısmının da çok hızlı şekilde yıkım işlemlerini tamamlayacağız. Ne Muğla'da ne Antalya'da ne İzmir ne de Çeşme'de; kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz." İskelelerle ilgili yönetmelik çalışması da yaptıklarını belirten Kurum, "Uçan göz diye tabir ettiğimiz sistemle kaçak yapıları tespit ediyoruz. Süreç dahilinde 21 bin kaçak yapıya ilişkin aynı süreci işleteceğiz. Ayder'i de Uzungöl'ü de Nevşehir'i de Bodrum'u da koruyacağız" ifadelerini kullandı.5 yılda acil öncelikli 1.5 milyon konutun dönüşümünü yapacaklarını anlatan Kurum, az hasarlı ve hasarlı binalara ilişkin incelemelerin sürdüğünü, bu binalarda oturan vatandaşların yurt, otel, misafirhane gibi yerlerde konaklatıldıklarını belirterek, "Eğer güçlendirme yapılabilecek binalar varsa bunları da ilgililerine bildiriyoruz. Meclis'in açılması ile birlikte güçlendirmenin de önünü açacağımız bir düzenlemeyi Meclis'e göndereceğiz" şeklinde konuştu.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmesine rağmen depremle ilgili toplantıya katılmadığının altını çizen Bakan Kurum, "Gelselerdi toplanma alanlarının yerini ve sayısını kendileri de görürlerdi. 10 bin toplanma alanımız var. Buralar sürekli güncelleniyor. 81 il ve ilçede millet bahçesi projelerimiz var, buralar depremde toplanma alanıdır" dedi. Deprem olur olmaz 34 ilden toplam 270 kişinin sahada fiilen hasar tespit çalışmalarına başladığını anlatan Kurum, "Toplam 2.801 ihbar yapıldı. Bu ihbarlara ilişkin tespitler yapılıyor" diye konuştu.Bakan Kurum, eski ATO Başkanı Salih Bezci'nin sahibi olduğu BESA inşaata ait The Bo Viera'daki kaçak bölümlerin yıkımını da yerinde inceledi. Bezci'nin de bulunduğu alanda ekiplerden bilgi alan Kurum, inşaatın 20 Ağustos'ta gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde imara, ruhsata uygun olmayan kot kesitten kaynaklı kaçakların tespitinin yapıldığını belirterek, "Bir aya yıkım tamamlanacak" dedi.