3 günde 200 bin ziyaretçi ağırladı

BUGÜN NELER OLDU

Bu yıl ikinci kez düzenlenen V Weekend Motoring festivali 3 günde 200 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. 72 otomobil ve motosiklet markasının katıldığı festivalde, drift gösterileri, test sürüşleri, off-road etkinlikleri, motosiklet gösterileri, sirk ve çocuklara yönelik etkinlikler büyük ilgi gördü. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, festivalin otomotiv sektörüne taze bir kan getirdiğini belirterek "Son dönemde ülkemizde otomotiv sektörü sancılı bir sürecin içinde. Biz de Intercity olarak bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz V Weekend Motoring festivali ile sektöre bir hareketlilik getirmeyi amaçladık'' dedi.