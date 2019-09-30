ABD ile ticaret hedefi için katma değer vurgusu

BUGÜN NELER OLDU

-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat, Türkiye'nin Amerika ile ticaret hedefini tutturması için katma değeri arttırmasının şart olduğunu belirterek, "Bunun için teknolojik ürünler, altyapı ve yazılım gibi birçok konuya girmek gerekiyor" dedi. Amerika'daki Türk organize sanayi bölgesi projesinin burada ön plana çıktığını belirten Akat, Amerika'da markalaşarak, Türk ürünlerinin marka değerini arttırıcı daha yüksek, kârlı satışlar elde edilmesi gerektiğini kaydetti. Akat, "Aynı zamanda Amerika'daki firmaların Türkiye'deki yatırımlarını arttırmaları gerekiyor" dedi. Dünya Bankası iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye'nin, son 10 yılda 30 basamak yükseldiğine dikkati çeken Akat, Amerika ile Türkiye'nin ticaret hacminin son 10 yıl içinde 1.5 kattan fazla büyüdüğünü, Türkiye'de bin 875 ABD sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini bildirdi.