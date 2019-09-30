Bursalı Doblo dünyayı taşıyor

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Türkiye'nin ticari araç üssü olmasında önemli bir rolü bulunan Doblo, 19 yılda 2 milyon adet üretildi. Bu araçların 1.5 milyon adedi dünyanın 80'den fazla ülkesine ihraç edildi. Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, hafif ticari araç segmentinin kilit oyuncusu Doblo'nun Türkiye'nin otomotiv tarihinde önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi. Doblo'nun Türkiye'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde de büyük ilgi gördüğünü ifade eden Eroldu, "ABD'den Avrupa'ya, dünyanın pek çok ülkesinde kullanılıyor ve 4 nesildir tüketicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor" dedi.