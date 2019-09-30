Elektriklinin maliyeti düşüyor

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Filokiralama şirketi LeasePlan, 2019 yılına ait Araç Maliyet Endeksi'ni açıkladı. 18 Avrupa ülkesindeki araç kullanım maliyetlerinin analizini içeren rapor, elektrikli araçların rekabet gücünün daha da arttığını ortaya koydu. Rapora göre, Norveç ve Hollanda'da elektrikli araç sahibi olmanın maliyeti dizel veya benzinli bir araca göre daha uygun. Avrupa'da bir otomobile sahip olma maliyetinin aylık ortalama 617 euro olduğu belirtilen analizde; söz konusu maliyetin elektrikli araçlar için 854 euro, dizel araçlar için 613 euro ve benzinli araçlar için 594 euro olduğu ortaya koyuluyor. Türkiye'de ise dizel yakıtlı bir araca sahip olmanın aylık maliyeti 609 euroyu buluyor.