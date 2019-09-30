Enerji dev adımlarla şaha kalkacak

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı "yerli ve milli enerji kaynaklarının artırılması" projesiyle enerji sektörü güç kazandı. Ekonomiyle birlikte enerji sektörü de dengelenme sürecine girdi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl ithal edilen ve üretilen enerji miktarlarına yönelik "Ulusal Enerji Denge Tablosu" çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Rüzgâr, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynakları alanları ilan ediliyor. Mesken, ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama abonelerinin enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji tesislerinden karşılanmasının teşvik edilmesi amacıyla ihtiyaç fazlası enerjinin mahsuplaşılması yöntemine geçilmiş olup, özellikle enerji sektöründe yatırımların ivme kazanmasını sağladı" dedi.Bakan Dönmez, Türkiye genelinde 260'ın üzerinde hidroelektrik, 180 rüzgâr ve 27 de jeotermal santral yapılacağını belirterek, "Geçen yıl Türkiye'nin elektrik enerjisi üretiminin yüzde 19.8'inin HES, yüzde 6.6'sının RES ve yüzde 2.5'iinin JES'lerden sağlandı. Bu yılın Temmuz ayı sonu itibariyle HES'ler 28.424 MW, RES'ler 7.228 MW, JES'ler de 1.336 MV üretim kapasitesine sahiptir" dedi.Kamunun işlettiği Afşin B Termik Santrali, Keban Hidroelektrik, Karakaya, Hirfanlı başta olmak üzere santrallerin rehabilitasyonları tamamlanacak. Nükleer güç santralleri elektrik enerjisi üretim portföyüne dâhil edilecek. Nükleerin elektrik enerjisi üretimindeki payının artırılmasına ilişkin çalışmalar sürdürülecek.