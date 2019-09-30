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Otomotivde indirimi yeni firma işbirlikleriyle genişliyor

Ziraat Bankası, ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişliyor.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019 08:51 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 09:00
Otomotivde faiz indirimi yeni firma işbirlikleriyle genişliyor

Üç kamu bankasından yapılan ortak açıklamada, "Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Otokar ve BMC firmaları dâhil oldu" denildi.

Firmalarla yapılan anlaşmalar kapsamında, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlarda, binek araçlar için 50 -120 bin liralık 18-36 ay vadeli krediler ile, ticari araçlarda 72 - 500 bin liralık 36-60 ay vadeli kredilere aylık yüzde 0.49 - 0.69 faiz uygulanacak.

Açıklamaya göre, binek araçlarında Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais ve ticari araçlarda da Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC anlaşmalı otomotiv firmaları olarak 1 Ekim ile 31 Aralık dönemindeki kampanyaya katıldı.

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Otomotivde faiz indirimi yeni firma işbirlikleriyle genişliyor
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