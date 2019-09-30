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Son dakika: bugün ne kadar? 30 Eylül Canlı tam, gram ve fiyatları ne kadar?

ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar döviz kurundan etkilenen piyasalar altın fiyatlarını da etkiliyor. Son zamanlar iniş çıkışlar yaşayan sarı metale yoğun ilgi devam ediyor. Hem hediyeleşme hem kazanç sağlamak amacıyla alınan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 30 Eylül tam, gram, yarım, cumhuriyet ve fiyatları

Giriş Tarihi: 30.9.2019 08:20 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 08:20
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 30 Eylül Canlı tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Dolar döviz kurunu yakından takip edenler son dakika gelişmelerini de kaçırmıyor. Haftanın ilk iş gününde sarı metale olan yoğun ilgi tüm hızıyla sürüyor. 'da güncel fiyatları merak eden vatandaşlar '' altın fiyatları bugün ne kadar?'' sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 30 Eylül tam, gram ve fiyatları burada!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları 30 Eylül Pazartesi gününe ilişkin tüm alış ve satış fiyatlarına dair güncel oranları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte altın fiyatlarına ilişkin detaylar;

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 30 Eylül Canlı tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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