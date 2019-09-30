Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 30 Eylül Canlı tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Dolar döviz kurunu yakından takip edenler altın fiyatları son dakika gelişmelerini de kaçırmıyor. Haftanın ilk iş gününde sarı metale olan yoğun ilgi tüm hızıyla sürüyor. Kapalıçarşı'da güncel fiyatları merak eden vatandaşlar '' altın fiyatları bugün ne kadar?'' sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 30 Eylül tam, gram ve çeyrek altın fiyatları burada!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları 30 Eylül Pazartesi gününe ilişkin tüm alış ve satış fiyatlarına dair güncel oranları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte altın fiyatlarına ilişkin detaylar;