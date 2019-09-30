Son dakika haberi! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan konut kredisi yapılandırma müjdesi! Yapılandırma nasıl yapılır?

Ekonomideki olumlu gidişata paralel bir şekilde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan milyonlarca müşterilerini ilgilendiren konut kredisi yapılandırma fırsatı geldi. Üç banka tarafından yapılan ortak açıklamada, geçtiğimiz aylar içerisinde daha yüksek faiz oranınndan konut kredisi çeken müşterilere aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla yenileme, yani yapılandırma imkanı sağlanacağı duyuruldu.
Üç bankanın bu sabah yaptığı açıklama ajanslara son dakika olarak düşerken konut kredisi yapılan işlemlerinden milyonlarca müşterinin etkilenmesi bekleniyor. Böylelikle, mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan vatandaşlar, talep etmeleri durumunda aylık 0.99 faiz oranı ile yenileme imkanı elde edecek.
Tam bu noktada, 'Konut kredisi yapılandırma işlemi nasıl yapılır ve başvuru şartları neler?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor.
İşte detaylar;