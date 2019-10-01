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SON DAKİKA! Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? (1 Ekim 2019 Salı)

Ekim ayı itibari ile ekonomide en çok merak edilenler arasında yer alan hakkında da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bu doğrultuda, güncel altın fiyatları bilgisi haftanın ilk gününden itibaren merak edilenler arasında yerini aldı. Düğün mevsiminin sona ermesi akabinde, bu değerli sarı metale olan ilgi nispeten yatırım amaçlı yön değiştirdi. Peki, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, şu an kaç TL? Haberimizden anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatları detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, uzman yorumları ile beraber 1 Ekim 2019 Salı bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 1.10.2019 08:56 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 08:57
Altın fiyatları SON DAKİKA! Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? (1 Ekim 2019 Salı)

, ülkemiz özelinde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında üst sıralarda yer alıyor. Öyle ki, Ekim ayı itibari ile de kültürümüzde hediye ve yatırım gibi çeşitli amaçlarla kullanılan bu değerli metalin durumu oldukça yakından takip ediliyor. Yaz ayının bitişiyle düğün mevsimi de geride kalırken son dakika sorgulamaları da ağırlıklı olarak yatırım eksenli olarak gerçekleştiriliyor. Tam bu noktada, başta gram ve olmak üzere hafta başından bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan alış satış fiyatlarının Eylül ayı sonu itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 1 Ekim 2019 Salı gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek bilgisini derledik.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 1 Ekim 2019 Salı gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Altın fiyatları SON DAKİKA! Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? (1 Ekim 2019 Salı)
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