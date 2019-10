BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonominin üç yıllık yol haritasını açıkladı. 2020-2022 dönemini kapsayan "Değişim başlıyor" temasıyla duyurulan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP), önümüzdeki 3 yıl yüzde 5 büyüme öngörülürken, enflasyonda düşüş, cari dengede iyileşme sağlanacak. Her yıl 1 milyon 66 bin kişiye istihdam yaratılacak. Büyüme önümüzdeki yıl ağırlıklı olarak tüketim ve kamu/özel sektör yatırımlarından gelecek.Çok büyük badirelerin etkilerini bir yılda atlattıklarını söyleyen Albayrak, "2019'da ekonomide daralma beklentileri genel kabuldü. Ekonominin raydan çıkacağına ilişkin tezvirata, kredi daralmasına şahit olduk. Kur ataklarının ardından büyük resesyon beklentisine rağmen yılı pozitif büyümeyle kapatacağız. Ekonominin en büyük kırılganlığı olan cari açıkta önemli başarı elde ettik. 'Ekonomi daralırken cari fazla verilmesi normal' diyenlerin de buradan bazı şeylerin payını alacaklarını düşünüyorum. '2009'da neden küçülürken cari fazla vermedik?' diye her ortamda soruyorum. Bunun için sürecin adına 'Dengelenme' dedik. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüyerek orta gelir tuzağından kurtulmayı hedefledik. Ekonominin her alanında, her parametrede ideali yakalamaya çalıştık" dedi. Dengelenme dönemi kazanımlarını koruyacaklarını belirten Albayrak, ekonomide yumuşak inişin gerçekleştiğini belirtti.Ekonomide temel mücadele alanlarının başında enflasyonun geldiğini belirten Albayrak, "Geçen yıl, 2019 için yüzde 15.9'luk enflasyon hedefi koymuştuk. Sağlanan başarıyla bu yılı yüzde 12'lik enflasyon tahminiyle geride bırakmayı hedefliyoruz. Enflasyonda 2020-2022 hedefleri doğrultusunda para-maliye eşgüdümü öncelikli olmaya devam edecek" dedi. Gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları yapılacağını, sebze-meyve fiyatlarında dönemsel dalgalanmaların önlenmesi amacıyla sera yatırımlarının teşvik edileceğini belirten Albayrak, "Hal ve perakende yasasını hayata geçireceğiz. Kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde geçmiş enflasyon yerine YEP enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapılacak" diye konuştu.Bakan Albayrak, cari denge öncelikli uygulamalara devam edileceğini belirtirken, bir taraftan büyürken, diğer taraftan cari açığın azalmasının nasıl sağlanacağını da açıkladı. Bakan Albayrak, "Ekonomideki toparlanmanın sonucu olarak cari dengede açık vereceğimizi biliyoruz. Ancak bu açığı dış finansman ihtiyacının makul kalacağı seviyelerde tutacağız. Türkiye Varlık Fonu (TVF) cari işlemler dengesini güçlendirecek. Ülkenin stratejik hedeflerini ve finansal piyasaların gelişmesini destekleyecek. Özel sektör işbirliklerine dayanan sabit sermaye yatırımları yapacaktır" değerlendirmesinde bulundu.YILIN ikinci yarısında ertelenen özel tüketimde ivmelenme beklendiğini, kapasite artırımlarının da devreye alınacağını anlatan Bakan Albayrak, "Sadece bu süreç başlı başına yüzde 5'lik bir büyümenin sağlanacağını gösteriyor. Bu büyüme ile bütçeye baskı oluşturmayacak, biriken reel durgunluk alanı da hesaba katarak, fiyat artışına da neden olunmayacak" diye konuştu.EKONOMININ en büyük kırılganlığı olan cari açıkta önemli bir başarı elde edildiğini vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu: "Bu yıl için cari açığın milli gelire oranı için yüzde 3.3'lük bir hedefimiz vardı. Yılı cari açık değil cari fazla vererek kapatacağız. Bu açık, dış finansman ihtiyacının makul düzeylerde kalmasını sağlayacak bir seviyede tutulacak. 2022'de sıfıra indirmek için çalışılacak."GEREK duyulduğunda üretime dayalı ekonomik dönüşümü finanse etmek için bütçe imkânlarının kullanılacağına işaret eden Albayrak, "Bunları yaparken bütçe açığının milli gelire oranı, yüzde 3'ün altında tutulacak. 2019'u bütçe açığını milli gelir oranında yüzde 2.9'la kapatmayı, 2020'de de aynı oranı sürdürmeyi, 2021'de bu oranı yüzde 2.5'e, 2022'de ise yüzde 1.5'e düşürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.ÖNCÜ verilerin 3'üncü çeyrekle birlikte iyileşme sinyali verdiğini anlatan Albayrak, "Kapasite artırım yatırımlarının düşen faizle beraber tekrar başladığını görüyoruz. Bu yatırımların canlanması, büyüme hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacak. Ertelenen harcamaların devreye alınması ve sonrasında gelecek stokların artışı ile piyasalarda arzu edilen canlanma gerçekleşecek" dedi. Albayrak, Türkiye'nin kurda, faizlerde, borçlanma oranlarında ve Hazine tahvillerine olan ilgide en iyi ülke performansını gösterdiğini de belirterek, "Hedeflerimizde yakaladığımız başarı, faiz ve risk priminde düşüş getirdi" dedi.İSTİHDAMDA beklenen iyileşmenin bu yıl olmadığını, ancak ekonomideki toparlanmayla birlikte iyileşme kaydedileceğini anlatan Albayrak, "Son bir yıldaki istihdam kaybının üçte ikisi inşaattan. Program dönemi boyunca istihdamı 1 milyon 66 bin kişi artırarak işsizliği kademeli düşüreceğiz. Tarım desteklerinin artmasıyla oradaki işsizlik de azalacak" dedi.LÜKS tüketim malları ithalatına yönelik tedbirlerin devam edeceğini anlatan Albayrak, "İthal ara malların Türkiye'de üretimi konusunda çalışmalarımız sürüyor. İVME Paketi ile başlattığımız, ihracatı ve yerlileştirmeyi destekleyen ölçülü ve sektör odaklı kredi politikamızı sürdüreceğiz" dedi. Albayrak, mal ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişkenliğini azaltmak için bazı ithal ürünlerin yerlileştirilmesi, alım garantili enerji kontratlarının yerlilik oranı da dikkate alınarak Türk Lirası bazlı olmasının sağlanacağını bildirdi.BANKALARIN aktif kalitesi için 2020'nin yeni başlangıç olacağını belirten Bakan Albayrak, "NPL'lerle ilgili reform nitelğinde adım attık. Bankalar için temiz bir sayfayı önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bankaların artık finansman sağlama işine döneceklerini düşünüyoruz" dedi. Sermaye piyasası reformu hazırlanacağını, İstanbul Finans Merkezi'ni 2021 sonunda devreye alacaklarını anlatan Albayrak, "Dolarizasyonun azaltılması, tasarrufların artırılması, kredi kanallarının açılması finansal istikrar için başlıca çalışma alanı" diye konuştu.