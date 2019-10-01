Ekim ayı kira artış oranı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tüm ev sahiplerini ve kiracıları yakından ilgilendiren kira artış oranı her ay düzenli olarak açıklanıyor. Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen ardından kira artış oranları da belli olacak. Bu bağlamda '' Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE 2019 kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?'' sorularına arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler…

EKİM AYI 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı 2019 kira artış oranları kiracıları ve ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Peki Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?