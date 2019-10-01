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oranları ne zaman açıklanacak? 2019 Eylül nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu () oranları için geri sayım başladı. Vatandaşların merakla beklediği ise belli oldu. Geçen ay Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,86 arttı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,59 düşüş göstermişti. Bilindiği üzere TÜİK enflasyon rakamları her ay bir sonraki ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor. Peki ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK 2019 Eylül ayı enflasyon beklentisi nedir?

Giriş Tarihi: 1.10.2019 09:38
Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2019 TÜİK Eylül enflasyon beklentisi nedir?

Merakla beklenen ayı oranları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Piyasaları yakından takip edenler Eylül enflasyon beklentisini öğrenmek istiyor. Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşları yakından ilgilendiren ve her ay düzenli olarak açıklanan veriler için belli oldu. (TCMB), 2019 Eylül dönemi beklenti anketini açıkladı. Peki ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2019 TÜİK Eylül enflasyon beklentisi nedir?

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanacak olan 2019 enflasyon oranları heyecanla bekleniyor. Bilindiği üzere enflasyon rakamları her ay bir sonraki ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor.

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Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2019 TÜİK Eylül enflasyon beklentisi nedir?
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