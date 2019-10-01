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’ndan dijital nakit yönetim sistemi

Giriş Tarihi: 1.10.2019
İş Bankası’ndan dijital nakit yönetim sistemi
İŞ Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, dijital nakit yönetim sistemi Tekcep'i bugün hizmete sunduklarını belirtti. Şimşek, "Dijital çağa küresel düzeyde uyum sağlamak önemli yatırımlar gerektiriyor ve bu yatırımları yapıyoruz" dedi. İş Bankası'nın iştiraki Softtech'in Genel Müdürü Melih Murat Ertem ise, Tekcep'in ticari bankacılığın gelişmesini bir adım öne taşıyan bir hizmet olduğunu belirterek, "Tekcep bugün Avrupa ve Amerika dahil çok az örneği olan bir açık bankacılık hizmeti. Bu anlamda Türkiye'de bir ilk" ifadelerini kullandı.
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İş Bankası’ndan dijital nakit yönetim sistemi
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