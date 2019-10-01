İstanbul yine ilk 10 arasında

BUGÜN NELER OLDU

Turızmde yakalanan yüksek ivme ağustosta da zirve yaptı. Rekor üstüne rekor kırmaya devam eden Türk turizm sektörü, ilk 8 ayda turist sayısını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.72 artırarak 31 milyonun üstüne taşımayı başardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sınır giriş çıkış istatistiklerine göre ağustosta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.17 artışla 6 milyon 307 bin 508 turist geldi. Turizm sektörü otel doluluklarında da rekor kırdı. Türkiye'nin aylık bazda otel dolulukları uzun bir aradan sonra Avrupa ortalamasının üzerine çıkarken, İstanbul da aylık bazda yeniden Avrupa'nın en fazla doluluk oranına ulaşan 10 şehrinden biri oldu.