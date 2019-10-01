Özel taşıt kredisiyle 23 bin TL cepte

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ÜÇ kamu bankasının düşük faizli otomotiv kredisi kampanyası genişliyor. Yıl sonuna kadar geçerli olacak kampanyaya Otokar ve BMC de katıldı. Böylece, kampanyaya katılan otomotiv firması sayısı 10'a çıktı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın otomotiv firmalarıyla başlattığı kampanyaya göre, Türkiye'de üretilen sıfır kilometre binek ve ticari taşıtlar için kredi faizi aylık yüzde 0.49-0.69 aralığına çekildi. Kredi limiti binek araçlar için 50-120 bin, ticari araçlar için 72-120 bin arasında olacak. Vade süresi ise binek araçlar için 18-36 ay, ticari araçlar için 30-60 ay arası uygulanacak. Kampanya, 1 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında geçerli.Yeni kampanyayla, mevcut kredi faizi olan yüzde 1.43 ile 30 ay vadeyle 120 bin lira çekildiğinde aylık ödeme 5.151 TL, toplam ödeme ise 154 bin 531 TL'yi buluyor. Kredi kapsamında yüzde 0.49 ile 120 bin TL kredi çekildiğinde toplam ödeme 131 bin 246 TL, aylık ödeme ise 4.374 TL oluyor. Özel taşıt kredisiyle otomobil alanlar 23 bin 285 TL daha az öderken, aylık 777 TL daha az para ödeyecek.