"Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu"nda geri sayım

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2019 Yılı Sanayi Kuruluşları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu'nun basın toplantısında yaptığı konuşmada, organizasyonla işletmelerin hem rekabet güçlerini artırmaya hem de bir dünya şirketi olmalarının önünü açmaya odaklandıklarını belirtti.

Zeytinoğlu, Türkiye sanayisinin merkezi Kocaeli'nin yatırımcılar için pek çok açıdan bir cazibe merkezi olduğunu belirterek, "Günümüzde rekabette öne çıkmanız, katma değerli üretim gücünüzle, çevreye ve topluma kattığınız değerle ve inovasyon gücünüzle doğru orantılı. Kocaeli organize sanayi bölgeleri, lojistik avantajları, serbest bölgeleri, Bilişim Vadisi, Teknopark ve Ar-Ge merkezlerinin çokluğuyla yatırımcıların ve şirketlerin ihtiyaç duydukları ekosistemi sağlamaya devam ediyor." diye konuştu.

Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu hakkında

Basın toplantısında verilen bilgilere göre, Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu'yle, KSO; yüksek verimlilikle çalışan, yenilikçiliğe ve çalışanların gelişimine önem veren, finansal olarak başarılı iş sonuçları elde eden, ülke ekonomisine katma değer yaratan, sürdürülebilir bir gelecek için topluma katkı sağlayan sanayi kuruluşlarının belirleyerek, onları ödüllendirmeyi hedefliyor.

Başvuran firmalar, "Verimlilik, yenilikçilik ve markalaşma, finansal sonuçlar, dış ticaret, topluma katkı, istihdam ve çalışanların geliştirilmesi ile bilinçlendirilmesi." kriterleri üzerinden performansları ölçülecek.

Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu'na başvurular, 4 Kasım'a kadar www.sektorelperformans.org web sitesi üzerinden yapılabilecek. Ödül almaya hak kazanan firmalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla aralık ayının ilk haftasında düzenlecek ödül töreninde duyurulacak.