Üsküdar’ın merkezine 1.2 milyarlık Kalyon imzası

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İstanbul Havalimanı, Kıbrıs Su Temini Projesi, TANAP Boru Hattı gibi mega projelerde imza atan Kalyon Holding, gayrimenkuldeki ilk markalı karma projesi için İstanbul Üsküdar'ı seçti. Nevbahar Üsküdar projesi için 1.2 milyar yatırım yaptıklarını belirten Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, "Altyapı ve üst yapı inşaatında elde ettiğimiz deneyimi şimdi de gayrimenkul sektörüne taşıyoruz" dedi. Sektörün geleceğine güvendiklerini ve yeni konut projeleri de inşa edeceklerini belirten Kalyoncu, yeni yatırımların İstanbul Havalimanı yakınında ve Beykoz'da olacağını belirtti.Projede arsa sahibinin Üsküdar Belediyesi olduğunu belirten Kalyoncu, "Proje arsanın ihalesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen sonrasında oldu. Öncesinde bu bölgeyle ilgilenen çok firma varken ihaleye 2 şirket girdi. En iyi teklifi biz verdik ve kazandık. Hasılatın yüzde 55'i bizim, yüzde 45'i belediyenin olacak" dedi. Gayrimenkul sektörünün dönüşüm geçirdiğini ve bu döneme 'Gayrimenkul 2.0' denilebileceğini belirten Kalyoncu, şehirle bağlantısı zayıf, aile hayatından uzak, tasarım sürecine gereken değeri vermeyen projeler döneminin geride kaldığını söyledi. Müşteri beklentilerinin doğru analiz edilmesi gerektiğini belirten Kalyoncu, finansal gücü yüksek, kaliteden ödün vermeyen, insan ve aile hayatına dokunan şirket ve projelerin öne çıktığı bir dönemin başladığını kaydetti.Ağustos başında kamu bankaları öncülüğünde başlayan konut kredisi faiz indirimlerine değinen Mehmet Kalyoncu, "Ekonomik göstergelerin iyiye gitmesi ve faiz indirimleri sayesinde gayrimenkul sektörü iyileşme evresine girdi. Gayrimenkulde başlayan hareketliliğin ilerleyen günlerde artacağını ve çok iyi noktalara geleceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Faiz indirimi sonrası satış ofislerindeki hareketliliğin 2 kat arttığını vurgulayan Kalyoncu, bekleyen alımların da harekete geçtiğini ifade etti.Mağazaların yüzde 70, dairelerin ise yüzde 20'sinin satıldığını dile getiren Kalyon Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Çağın Işıkdağ ise ofis tarafında ise satıştan çok kiralama yolunu tercih ettiklerini ifade etti.1 yıl içinde teslim edilmesi planlanan projede, büyüklükleri 105 ile 665 metrekare arasında değişen 2+1'den 5+2'ye farklı tipte toplam 169 konut yer alıyor. Lansman dönemine özel daire fiyatları 1.2 milyon TL'den, metrekare fiyatları ise 12 bin 500 liradan başlıyor. Yüzde 25 peşinat ödemesi yapanlar, kalan taksitlerini oturmaya başlayınca yani peşinattan 1 yıl sonra ödemeye başlayacak.