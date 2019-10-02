Akbank’tan teknolojiye 200 milyon $’lık yatırım

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Yeni Nesil Bankacılık uygulamalarında sadelik, kişiselleştirme ve daha az zaman kullandıran uygulamalar gittikçe ön plana çıkıyor. Akbank da tasarım stüdyosu kurarak mobil uygulamasını yeniledi ve gençlere özel bir ürün olan tosla'yı kullanıma açtı. Bankanın Genel Müdürü Hakan Binbaşgil yeni felsefelerini şöyle anlattı: "Ana felsefemiz tüm kanallarında müşterisine ortak bir deneyim sunmak. Yenilenen Akbank Mobil de akıllı bankacılık sistemleri kullanarak sade ve kolay süreçlerle müşterilerine bütünsel ve yepyeni bir mobil bankacılık deneyimi sunuyor. Dönüşümü, sadece şubeleri ya da mobil bankacılığı değil bankanın bütününü kapsayan bütünsel bir bakışla ele alıyoruz" dedi.Türkiye'nin ilk banka iştiraki olan e-para şirketi AkÖde'nin ürünü 'Tosla'nın, gençlere yönelik yenilikçi bir uygulama olduğunun altını çizen Binbaşgil, 2018'de teknolojiye 200 milyon dolar gibi büyük bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ülkemiz büyümeye, gelişmeye devam edecek. Türkiye'ye inanıyoruz. Bu sene de 200 milyon dolar daha yatırım yapıyoruz. Hizmet kalitemizi geliştirmek için yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.Akbank Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce de, "İhtiyaç kredilerimizin yüzde 70'ini şube dışı kanallardan kullandırıyoruz. Kredi kartı satışlarımızın da yarısından fazlasını yine şube dışı kanallar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Hep bir adım sonrasını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.