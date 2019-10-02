Altın fiyatları SON DAKİKA hareketliliği! Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve kaç TL? 2 Ekim

Altın fiyatları son dakika! Ekim ayı itibari ile de kültürümüzde hediye ve yatırım gibi çeşitli amaçlarla kullanılan bu değerli metalin durumu oldukça yakından takip ediliyor. Zira, yaz ayının bitişiyle düğün mevsimi de geride kalırken altın fiyatları sorgulamaları da ağırlıklı olarak yatırım amaçlı olarak yapılıyor. Tam bu noktada, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana dalgalı seyir içerisinde bulunan alış satış fiyatlarının Ekim ayı başları itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 2 Ekim 2019 Çarşamba gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

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