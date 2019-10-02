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SON DAKİKA hareketliliği! Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve kaç TL? 2 Ekim

ile ilgili son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Bu doğrultuda da, güncel altın fiyatları bilgisi haftanın ilk gününden itibaren merak edilenler arasında ilk sıralarda yer edindi. Düğün mevsiminin de sona ermesinin ardından, bu değerli sarı metale olan ilgi yatırım amaçlı yön değiştirdi. Peki, gram, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, şu an kaç TL? Haberimiz aracılığıyla anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatları detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, uzman yorumları ile eşliğinde 2 Ekim 2019 Çarşamba bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 2.10.2019 08:03 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 08:04
Altın fiyatları SON DAKİKA hareketliliği! Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve kaç TL? 2 Ekim

Altın fiyatları son dakika! Ekim ayı itibari ile de kültürümüzde hediye ve yatırım gibi çeşitli amaçlarla kullanılan bu değerli metalin durumu oldukça yakından takip ediliyor. Zira, yaz ayının bitişiyle düğün mevsimi de geride kalırken sorgulamaları da ağırlıklı olarak yatırım amaçlı olarak yapılıyor. Tam bu noktada, başta gram ve olmak üzere hafta başından bu yana dalgalı seyir içerisinde bulunan alış satış fiyatlarının Ekim ayı başları itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 2 Ekim 2019 Çarşamba gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek bilgisini derledik.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 2 Ekim 2019 Çarşamba gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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