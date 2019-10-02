ASELSAN’dan yeni istihdam atağı

BUGÜN NELER OLDU

ASELSAN, 2019'un 9 aylık döneminde bin 134 kişiye yeni istihdam sağladı. Eylül ayı itibarıyla 10 milyar dolarla tarihi sipariş rekoru kıran ASELSAN, bu kapsamda mühendis ve teknisyen kadrosunu da genişletiyor. ASELSAN'a yeni başlayan çalışanların yüzde 70'ini mühendisler, 25'ini ise teknisyenler oluşturuyor. İşe alınanlar arasında 26 doktora, 144 yüksek lisans mezunu yer alıyor. Ayrıca işe alım faaliyetleri ile yurtdışındaki yetişmiş insan kaynağının da ülkeye dönmesi sağlandı. Nitelikli işgücü istihdamının en büyük öncelik olarak öne çıktığı bu süreçte, şirket daha çevik bir organizasyon yapısına sahip olmak adına birtakım değişiklikleri de hayata geçirdi. Organizasyonel yapıyı daha verimli kılmak ve karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla yönetici pozisyonlarında sadeleştirmeye gidildi. Alınan karar doğrultusunda 20 yönetici emekliye ayrıldı.