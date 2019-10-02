Borsada kesintisiz işlem dönemi

BUGÜN NELER OLDU

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Türkiye sermaye piyasasını geliştirmek ve derinleştirmek adına birçok yeni finansal ürünü kullanıma açmaya hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Piyasa işlemlerini geliştirmek ve derinleştirmek amacıyla dünya borsalarıyla uyumlu ve etkileşimi artırmak için 4 Ekim'den itibaren pay piyasasında sürekli işlem yöntemiyle işlem gören kıymetlerde kesintisiz sürekli işlem yöntemi uygulamasına karar verilmiştir" dedi.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Sermaye Piyasası Birliği'nin (TSPB) üyesi olduğu Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından her yıl ekim ayının ilk haftası gerçekleştirilen "Dünya Yatırımcı Haftası"nın gong töreni Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi. Törende konuşan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Arıcan, piyasaları geliştirmenin, derinleştirmenin ve daha fazla paydaşın katılımıyla büyütmenin en önemli hedefler arasında yer aldığını söyledi."Borsa İstanbul Grubu olarak ana stratejilerimizden biri, ülkemizde faaliyet gösteren kurumların finansal risklerinin yönetilmesini yurt içinde mümkün kılmak ve buna yönelik ürünler ve pazarlar geliştirmektir" diyen Arıcan, "Böylece borsamız nezdinde kurduğumuz swap piyasası ile fiyatlamalar sağlıklı ve olağan şekilde oluşmaya devam etmektedir. Borsa İstanbul FX Swap Piyasası, açıldığı günden bugüne kadar büyük bir açılım ve büyüme göstermektedir. TLREF de yayımlanmaya başladı" dedi.SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, yerleşiklerin TL mevduat ve döviz tevdiat hesapları toplamının 2.1 trilyon TL iken, bu kişilerin sahip olduğu pay senetlerinin 119.1 milyar TL seviyesinde kaldığını belirterek, "Rakamlar, mevduat biriktirmiş kişilerin ikna olmaları ve güven duymaları halinde sermaye piyasaları için önemli bir müşteri potansiyeli olduğunu ortaya koymaktadır" dedi. Taşkesenlioğlu, bu dönüşüm için yatırımcıların ilk olarak sermaye piyasalarını tam ve doğru bir şekilde tanımaları, sonrasında da güvenmeleri gerektiğini söyledi.TSPB Başkan Vekili Erhan Topaç OECD verilerine göre, ABD'de hanehalkı finansal varlıkların yüzde 33'ünün hisse senedinde, yüzde 27'sinin emeklilik fonunda ve yüzde 11'inin yatırım fonunda olduğunu belirterek, "Ülkemizde hisse senedinin payı yüzde 2, emeklilik fonu payı yüzde 7, yatırım fonu yüzde 4 olmak üzere toplam hanehalkı finansal varlıkların sadece yüzde 13'ü sermaye piyasası araçlarında değerlendiriliyor. Türkiye olarak bu dağılımı geliştirmemiz ve çeşitlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.