Deprem korkusu çadır bırakmadı

İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası paniğe kapılan vatandaş, deprem çantası hazırlıklarına başlayınca e-ticaret sitelerindeki alışverişlerini fiziki mağazalara taşıdı. Vatandaş, cadde dükkânları ve AVM mağazalarındaki çadır, düdük, fener, sıcak ve soğuk su matlarıyla polar battaniye stoklarını eritti. Özellikle spor malzemelerinin satıldığı mağazalarda orta fiyat kademesindeki çadırlar tükendi. Müşteriler sipariş verip yenileri için bekleme sırasına girdi.

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TELAŞ TALEBİ PATLATTI

Spor malzemeleri satışı yapan uluslararası mağazalar zinciri Decathlon'un İstanbul'daki mağaza yetkilileri depremin olduğu günü takip eden hafta sonunda müşterinin 150-300 lira arasındaki 2 ve 3 kişilik çadırları tükettiğini, talep üzerine merkezden ürün talep ettiklerini söyledi. Bunun yanı sıra deprem malzemelerini alabilecek kapasitedeki sırt çantası satışlarının da hızla arttığının altını çizen yetkililer, uyku tulumu satışlarında da iki kat artış olduğunu söylediler.







GÜNDE 10-15 TANE SATIYORUZ

Karaköy'de kamp malzemeleri satan bir mağazanın yetkilisi Tamer Kalkan da 75-1.200 lira arasında değişen çadırların satışlarında ciddi bir artış olduğunu söyledi. Kalkan, "Günde en fazla bir tane çadır satarken depremden sonra bir günde 10-15 çadır sattık. Sadece çadır değil deprem çantasının içine girecek düdük, fener, uyku tulumu, termos ya da su matlarını da hızla satıyoruz" diye konuştu.

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VATANDAŞ DASK'A HÜCUM ETTİ

Bir yandan mağazalarda stoklar erirken bir yandan da evlerinin depremden zarar görmesi durumunda mağdur duruma düşmek istemeyen vatandaş DASK sigortasına hücum etti. Türkiye'de DASK sigortalılık oranı yüzde 52.4 iken deprem sonrası günlük DASK satışı yüzde 100 arttı. DASK'ın yanı sıra konut ve yangın sigortalarında da aynı oranda artış olduğunu dile getiren Sigorta Aracıları ve Acenteler Derneği Başkanı İrfan Uzun, "Eskiden DASK yenilemek için biz arama yapardık. 1 haftadır sürekli telefonlarımız çalıyor. Korkan geliyor. DASK eşyaları karşılamadığı için insanlar DASK'ın yanı sıra konut ve yangın sigortası da yaptırıyor. Yangın sigortasındaki artış yüzde 100'ü buldu" dedi.







HASAR İHBARI SAYISI 2 BİNİ AŞTI

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK), Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen depremin ardından 2 bini aşkın hasar ihbarı yapıldı. Eksperlerin hasar tespiti için sigortalı konutlara gönderilmeye başlandığı bilgisini veren kurum yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "Hasar tespit ve değerlendirme süreçlerinin sonuçlanmasının ardından kısa sürede tazminat ödemeleri gerçekleştirilecek. Yalova, Sakarya ve Bolu'da sigortalılık oranları yüzde 80'i aşarken, İstanbul'da ise yüzde 63'e ulaşmış durumda."