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ayı açıklandı mı? TEFE 2019 kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Vatandaşların merakla beklediği ayı kira artış oranları için geri sayım başladı. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte Ekim 2019 da belli olacak. Bilindiği üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yasal düzenlemenin ardından yasal oran 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı. Peki TEFE TÜFE 2019 oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 2.10.2019 09:00 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 09:00
Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı? TEFE TÜFE 2019 kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

ayı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tüm ev sahiplerini ve kiracıları yakından ilgilendiren kira artış oranı her ay düzenli olarak açıklanıyor. Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen ardından kira artış oranları da belli olacak. Bu bağlamda '' oranı ne zaman açıklanacak? TEFE 2019 kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?'' sorularına arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler…

EKİM AYI 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı 2019 kira artış oranları kiracıları ve ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Peki Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

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Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı? TEFE TÜFE 2019 kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
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